Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.

FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Sarper Barış Saka

SAAT: 21.00

YAYIN: A Spor

FENERBAHÇE: Altay, Uğur Kaan, Serdar, Sadık, Caner, Ozan Tufan, Mert Hakan, Ömer Faruk, Ferdi, Thiam, Samatta

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut