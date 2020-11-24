Genç teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde son oynadıkları Gençlerbirliği maçına göre 8 oyuncusunu değiştirdi. Erol Bulut, Gençlerbirliği maçında görev verdiği Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ı Sivas Belediyespor müsabakasında da sahaya sürdü.
Fenerbahçe'de ligdeki son mücadelede ilk 11'de oynamayan Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan Yıldız, Ozan Tufan, Mame Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz ve Mbwana Samatta ise Sivas Belediyespor'a karşı forma giydi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar ile genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız bu sezon ilk kez resmi bir müsabakada forma giydi. Teknik direktör Erol Bulut, bu 2 oyuncuya Sivas Belediyespor karşısında şans verdi.
ÖMER FARUK İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazanan Ömer Faruk, bu sezon ise 11'de hiç forma giyememişti.
Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçının 83. dakikasında oyuna dahil olarak bu sezon ilk kez süre alan genç oyuncu, Sivas Belediyespor karşısında ise sahaya 11'de çıktı.
FERDİ 7 MAÇ SONRA
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 7 resmi maç sonra ilk 11'de şans buldu. Bu sezon ligdeki ilk iki maça 11'de başlayan ve beklenenden uzak bir performansa imza atan Ferdi, 7 maç sonra Sivas Belediyespor karşısında 11'de yer aldı.
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Fenerbahçe, Sivas Belediyespor karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş, kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren Diego Perotti ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Enner Valencia da takımını yalnız bıraktı.
3 OYUNCU KADROYA ALINMADI
Fenerbahçe'de sakat ve hasta futbolcuların yanı sıra 3 as oyuncu kadroda yer almadı. Teknik direktör Erol Bulut, Sivas Belediyespor karşısında Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Papiss Cisse'yi dinlendirmeyi tercih etti. Sarı-lacivertlilerde bu oyuncuların yanı sıra çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Nabil Dirar da kadroda bulunmuyor.
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