Fenerbahçe, Serdar Aziz ile sözleşme uzatıyor... Sarı-lacivertli takımda sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Serdar ile yeni kontrat için anlaşmaya varıldı.

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile fotoğrafını yayınlayarak mesaj verdi.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.

2019'da Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 23 karşılaşmada forma giydi.