Geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Bordeaux forması giyen Samuel Kalu için girişimlere başladı.

22 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik perfomans gösterdi.

Nijeryalı futbolcu, 2018 yılında 8.5 milyon euro karşılığında Gent'ten Bordeaux'ya transfer olmuştu.