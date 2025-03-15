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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Samsunspor maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 19:00 Güncelleme: 15.03.2025 - 19:00
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        • 1

          Fenerbahçe - Samsunspor maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a elenen sarı lacivertliler rotayı lige çevirdi. Zirve yarışı için kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda hata yapmak istmiyor. Peki, "Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Samsunspor maçı tarihi ve saati...

        • 2

          FENERBAHÇE- SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe- Samsunspor maçı 16 Mart Pazar günü 20.30'da oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE- SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma beIN Sports 1'den canı yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE- SAMSUNSPOR MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?

          13.03.2025 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

          14.03.2025 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

          15.03.2025 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

          Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

          SATIN ALINAN BİLETLER TRANSFERE KAPALI OLACAKTIR.

          Maça 24 saat kala ve sonrası da dâhil olmak üzere Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olmayan taraftarlarımız, müsabakaya bilet satın alamayacaklardır.

          Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

          KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 900,00 TL

          FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.600,00 TL

          FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 1.700,00 TL

          FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 1.800,00 TL

          FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.000,00 TL

          FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL

          FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.050,00 TL

          FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 3.500,00 TL

          FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 4.150,00 TL

          FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 4.750,00 TL

          VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL

          MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.170,00 TL

        • 5

          4 EKSİK

          Fenerbahçe, Reeder Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

          Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

        • 6

          3 İSİM KART SINIRINDA

          Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

          Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek.

          Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

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