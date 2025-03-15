Fenerbahçe - Samsunspor maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a elenen sarı lacivertliler rotayı lige çevirdi. Zirve yarışı için kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda hata yapmak istmiyor. Peki, "Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Samsunspor maçı tarihi ve saati...