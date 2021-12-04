Fenerbahçe Safiport: 92- Antalya 07 Basketbol: 38

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Mustafa Candemir Tabak, Gürkan Demir

Fenerbahçe Safiport: Şerife Alperi Onar 11, Iagupova 15, Tuğçe Canıtez 12, Thomas 13, Williams 8, Zahui 16, Çağla Karatekin 3, Banu Şimşek 5, Olcay Çakır Turgut 9

Antalya 07 Basketbol: Candide Öztürk 7, Ivankovic 7, İlsu Darıcıoğlu 6, Jones, Mayombo 9, Sera Özelçi 5, Öykü Taşkın, Beril Albayrak 4, Naile Çırak

1. Periyot: 28-3

Devre: 48-16

3. Periyot: 68-21