FENERBAHÇE RAYO VALLECANO BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE KADAR?
23.11.2022 Çarşamba günü saat 15.45 itibarıyla 2022-2023 sezonu kombine sahiplerine (24 saat süreyle kombine sahipleri sadece kendi koltuklarını satın alabileceklerdir.),
24.11.2022 Perşembe günü saat 17.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (4 adet bilet),
25.11.2022 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (2 adet bilet),
26.11.2022 Cumartesi günü saat 15.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.
Bilet fiyatları şöyle:
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 100,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 120,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 135,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 180,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 200,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 220,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 245,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 315,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 485,00 TL
Maraton Alt E Blok: 600 TL