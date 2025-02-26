Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son 16 turunda İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers ile eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçı Kadıköy’de oynayacak. İskoçya’da son şampiyonluğunu 2020/2021 sezonunda kazanan Rangers, bu sezon Celtic’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe taraftarı, bu kritik karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini büyük bir heyecanla bekliyor. İşte Fenerbahçe-Rangers maçına dair tüm detaylar...