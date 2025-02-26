Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi, İskoçya'nın köklü kulüplerinden Glasgow Rangers oldu. Sarı-lacivertli ekip, play-off turunda Anderlecht karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle adını son 16'ya yazdırmayı başarmıştı. Rangers ise İskoçya Premiership'te Celtic'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merakla bekliyor. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Rangers maçı yayın bilgisi...
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son 16 turunda İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers ile eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçı Kadıköy’de oynayacak. İskoçya’da son şampiyonluğunu 2020/2021 sezonunda kazanan Rangers, bu sezon Celtic’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe taraftarı, bu kritik karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini büyük bir heyecanla bekliyor. İşte Fenerbahçe-Rangers maçına dair tüm detaylar...
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FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart Perşembe günü 20.45'te oynanacak.
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FENERBAHÇE - RANGERS MAÇ HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Rangers maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
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RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Rövanş mücadelesi ise 13 Mart Perşembe günü 23.00'de İskoçya'da oynanacak.
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RANGERS'IN AVRUPA KARNESİ
İskoçya temsilcisi Rangers UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.
Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.