Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Namağlup şampiyon olduğumuz Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde final serisinin en değerli oyuncusu seçilen başarılı oyuncumuz Kayla McBride’ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır." denildi.

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