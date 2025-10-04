Fenerbahçe Opet: 71 - Emlak Konut: 53 | MAÇ SONUCU

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Emlak Konut’u konuk eden sarı-lacivertli takım mücadeleden 18 sayı farkla 71-53 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Metro Enerji Salonu’nda oynanan maçı Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal ile eski Yönetici Mustafa Kemal Danabaş da izledi.

Başantrenör Miguel Mendez yönetimindeki takım maça; Emma Meesseman, Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Julie Allemand ve Iliana Rupert beşiyle başladı.

Hücumda Emma Meesseman’ın öne çıktığı çekişmeli geçen ilk periyot, 21-19 Fenerbahçe Opet üstünlüğüyle tamamlandı. Dengeli geçen ikinci periyodun ardından soyunma odasına 34-29’luk skorla gidildi. Meesseman ilk yarıyı 10 sayı, 5 ribaunt istatistiğiyle geride bırakırken, Sevgi Uzun ise 5 asist ile öne çıkan bir diğer oyuncumuz oldu.

Üçüncü periyotta savunma sertliğini ve hücumda tempoyu artıran Fenerbahçe, kenardan Tilbe’yle gelen katkıyla da farkı 12 sayıya yükseltti: 45-33.

Son bölümde oyunun kontrolünü eline alan Potanın Kraliçeleri, bu çeyrekte rakibine 20-9 üstünlük kurdu ve final periyoduna 54-38 önde girdi. Dördüncü periyotta kontrollü oynayan Fenerbahçe Opet, mücadeleden 71-53 galip ayrıldı.

UFUK ŞANSAL: FIBA SIRALAMASINDAKİ BİRİNCİLİĞİMİZİ KORUMAK İSTİYORUZ

Sadettin Saran başkanlığındaki yeni yönetimde Kadın Basketbol ve Kadın Futbol şubesinden sorumlu yönetici olan Ufuk Şansal takımı ilk maçında yalnız bırakmadı. Fenerbahçeli Yönetici Ufuk Şansal yaptığı açıklamada; "Öncelikle yeni sezonun kulübümüze, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Güçlü bir takımımız var, her sene zirveye oynayan bir takımımız var. Bu sene de hedefimiz Türkiye ligini kazanıp, arkasından da daha önce iki kere kazandığımız Euroleague'in üçüncüsü kazanarak FIBA sıralamasındaki birinciliğimizi korumak istiyoruz. Takımımız iyi, teknik kadromuz iyi, idari kadromuz da öyle, umarız herkes için güzel bir sezon olur. Biz de yönetim olarak üzerimize düşeni yapacağız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague ilk hafta maçında 9 Ekim Perşembe günü DVTK Huntherm ile deplasmanda karşılaşacak.