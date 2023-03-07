Bu arada maçtan önce oyuncular sahaya Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili pankartlar açarak çıktı. Fenerbahçe Opetli oyuncular, "Acımız sonsuz, Türkiye'mizin başı sağ olsun", Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları ise, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiye." yazılı pankartlar taşıdı.

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