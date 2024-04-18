Fenerbahçe'den penaltı itirazı!
Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'u ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarının son anlarında Szymanski'ye ceza sahasında yapılan müdahale sonrası penaltı bekledi.
Giriş: 18.04.2024 - 23:07 Güncelleme: 18.04.2024 - 23:07
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Fenerbahçe, Olympiakos karşılaşmasında ilk yarının uzatma anlarında penaltı bekledi.
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45+2. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski, ceza sahası içinde yaptığı vuruş sonrası yerde kaldı.
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Rakip oyuncunun ayak darbesiyle yere düşen Szymanski penaltı beklerken, bir süre VAR'ı dinleyen Alman hakem Tobias Stieler oyunu devam ettirdi.
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