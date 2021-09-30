STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Alejandro Hernandez

SAAT: 19.45

YAYIN: Exxen

FENERBAHÇE: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia

YEDEKLER: Berke, Ertuğrul, Meyer, Berisha, Arda Aksoy, Muhammed, Zajc, Fatih, Arda Okan

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

OLYMPIAKOS: Vaclik, Masouras, Cisse, Ba, Sokratis, Reabciuk, A.Camara, Bouchalakis, Camara, Onyekuru, Tiquinho Soares

YEDEKLER: Karargyris, Tzolakis, Kunde, Rony Lopes, El-Arabi, Androutsos, Vrousai, Markovic, Lala, Valbuena, Karbownik, Sourlis

TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi Süper Lig'de Hatay deplasmanından galip ayrılarak haftayı lider kapatmış ve moral depolamıştı.

Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor.

Konuk Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.

234. AVRUPA SINAVI

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.

PEREİRA YÖNETİMİNDEKİ AVRUPA'DAKİ 20. KARŞILAŞMA

Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.