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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını Gergo Bogar yönetecek - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını Gergo Bogar yönetecek

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda sahasında Danimarka temsilcisi Nordsjalland ile oynayacağı karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Gergo Bogar yönetecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:55 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:55
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        Fenerbahçe-Nordsjaelland maçına Macar hakem!
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        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımıyla yapacağı karşılaşmada Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak.

        UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak.

        Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

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