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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe CANLI İZLE | Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı canlı yayın takip et! Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? FB maçı canlı izle - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı CANLI YAYIN

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk ediyor. Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 19:47 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:47
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        STAT: Ülker Stadı

        HAKEM: Gergo Bogar

        SAAT: 19.45

        YAYIN: Exxen

        FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan, Crespo, Fred, King, Kent, Batshuayi

        YEDEKLER: İrfan Can Eğribayat, Furkan, İsmail, Dzeko, Tadic, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Zajc, Ahmet Aydın, Becao, Szymanski, Efekan

        NORDSJAELLAND: Eriksson, Nygren, Mads Hansen, Ascone, Marxen, Rasmussen, Hey, Zidan Sertdemir, Svensson, Jensen-Abbew, Harder, Barslund

        YEDEKLER: Eriksson, Nygren, Mads Hansen, Ascone, Marxen, Rasmussen, Hey, Zidan Sertdemir, Svensson, Jensen-Abbew, Harder, Barslund

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        Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı. Söz konusu süreçte Avrupa'da çıktığı mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 3,5 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 maç sonunda sadece 2 gol gördü.

        TEK EKSİK CENGİZ

        Sarı-lacivertlilerde ligde son oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

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        UEFA KADROSU

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.

        261. RANDEVU

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 261. mücadelesinde 102. galibiyetini hedefliyor. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0, 3. eleme turunda ise Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Fenerbahçe, play-off turunda karşılaştığı Hollanda temsilcisi Twente'yi de 5-1 ve 1-0'lık skorlarla yenerek gruplara kalmayı başardı.

        H Grubu'nda Danimarka ekibi Nordsjaelland, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ve Bulgaristan'ın Ludogorets takımları ile eşleşen Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında yarın Ülker Stadı'nda Nordsjaelland ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 261. maçı olacak.

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        SON 18 AVRUPA MAÇINDA TEK MAĞLUBİYET

        Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 18 Avrupa mücadelesinde 14 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi.

        Trendyol Süper Lig'de de 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takım, yeni sezonda ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta 10 galibiyet aldı ve bugüne kadar firesiz şekilde ilerledi.

        Avrupa kupaları genelinde ise çıktığı 260 müsabaka sonunda 101 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 347 kez havalandırdı, kalesinde ise 369 gol gördü.

        Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
        UEFA Avrupa Ligi 82 42 23 17 119 80
        Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
        UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
        UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
        Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
        UEFA Avrupa Konferans Ligi 8 6 - 2 25 8
        TOPLAM 260 101 55 104 347 369
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        Haberi Hazırlayan: İnanç Ergülen
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