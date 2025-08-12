Habertürk
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri Brown ve Duran Kadıköy'de golle başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Brown ve Duran Kadıköy'de golle başladı

        Fenerbahçe'nin yeni transferleri Archie Brown ve Jhon Duran, ilk resmi gollerini Feyenoord karşısında buldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 22:15 Güncelleme: 12.08.2025 - 22:44
        Brown ve Duran Kadıköy'de golle başladı
        Yaz transfer döneminde takıma katılan oyunculardan sol kanat Archie Brown, 44. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti.

        Fenerbahçe formasıyla bu sezon ilk kez 11'de sahne alan santrfor Jhon Duran ise 45+2. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirdi.

        DURAN SAKATLANDI

        Takımına ilk 11 başladığı ilk maçta gol katkısı veren Duran, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Kolombiyalı golcü 60. dakikada değişiklik işareti yaparak kendini yere bıraktı.

        Genç golcü, 62. dakikada yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Habertürk Anasayfa