Brown ve Duran Kadıköy'de golle başladı
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Archie Brown ve Jhon Duran, ilk resmi gollerini Feyenoord karşısında buldu.
Yaz transfer döneminde takıma katılan oyunculardan sol kanat Archie Brown, 44. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon ilk kez 11'de sahne alan santrfor Jhon Duran ise 45+2. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirdi.
DURAN SAKATLANDI
Takımına ilk 11 başladığı ilk maçta gol katkısı veren Duran, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Kolombiyalı golcü 60. dakikada değişiklik işareti yaparak kendini yere bıraktı.
Genç golcü, 62. dakikada yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.