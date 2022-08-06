AA

Luan Peres, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Peres, "Buradaki ilk haftamı tamamladım. Burada kendimi evimde hissediyorum. Fenerbahçe ile ilk maçıma çıkmak için çok heyecanlı ve sabırsızım. Takımıma yardım etmek istiyorum. Fenerbahçe’nin ilgisini duyduğumda çok mutlu oldum. O zaman menajerim bahsetmişti. Ben de gitmek istediğimi söyledim. Hatta 'Olur mu olmaz mı' diye endişelendim. Transferde ipler sadece oyuncuların elinde değil. Transferin bir an önce gerçekleşmesi için sabırsızlandım. Çok kısa saatler içerisinde buraya geldim. İngiltere'de kamptaydım, Fransa'ya geçip eşyalarımı alıp buraya geldim. Biraz çabuk gelişen bir süreçti ama çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.