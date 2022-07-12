Son Dakika haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Sarı Lacivertliler son olarak İngiltere'nin Watford takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan Norveçli futbolcu Joshua King'in transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King kimdir? Joshua King hangi takımlarda oynadı mevkisi neresi? İşte tüm detaylar...

JOSHUA KING KİMDİR? HANGİ TAKIMDA VE MEVKİDE OYNADI

Joshua King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya gelmiştir. 10 numara, forvet ve kanatlarda da görev alabilmektedir. Sağ ayağını kullanmaktadır. Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City Blackburn, Everton, Watford gibi ekiplerde forma giymiştir. Joshua King şuan bonservissizdir. Kariyerinde çıktığı 366 maçta 79 gol 45 asist yapmıştır.

İngiltere Premier Lig'de Watford ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Norveçli forvet, geçtiğimiz sezon 32 kez lig maçında forma giydi ve 5 gol, 3 asistlik performansa imza attı. Tecrübeli futbolcu kendi milli takımının 62 kez formasını giydi ve 20 gol atma başarısı gösterdi.

Joshua King'in transfermarkt'ın verileri göre güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gözükmekte.