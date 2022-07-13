Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Willian Arao, İstanbul'a geldi.

Willian Arao, Brezilya'dan kalkan uçakla Münih aktarmalı İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Arao'yu havalimanında sarı-lacivertli takımın idari menajeri Emir Hulusi Yolaç karşıladı.

Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Brezilyalı futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Brezilya'nın Flamengo Kulübü ile transferin gerçekleşmesi için prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

WILLIAN ARAO KİMDİR?

Orta Saha mevkinde forma giyen Willian Arao, 03 Aralık 1992 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Altyapı kariyerine 2008'de Sao Paulo'da başlayan futbolcu 2011'de Corinthians ile profesyonel kariyerine başladı. Önlibero mevkiinde oynayan Arao sırasıyla Portuguesa, Chapecoense, Atletico Goiariense ve Botofogo'da kiralık olarak forma giydi. Brezilyalı futbolcu 2016'da ise ülkesinin köklü kulüplerinden Flamengo'ya imza attı.

Flamengo formasıyla 296 maça çıkan Arao 25 gol atıp 21 asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu 1 maçta ise Brezilya Milli Takımı forması giydi.

WİLLİAN ARAO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2011–2015 Korintliler

2011–2015 Korintliler

2013 → Portuguesa (kredi)

2014 → Chapecoense (kredi)

2014 → Atletico Goianiense (kiralık)

2015 → Botafogo (kredi)2016– Flamengo