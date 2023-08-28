Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den Galatasaray itirafı!

İPTAL EDİLEN GOL İLE İLGİLİ

"Atmış olduğum gol (Samsunspor maçı) iptal edildi ama güzel bir gol oldu. O gol sayılsaydı benim için harika bir başlangıç olurdu. Ancak, önemli olan benim gol atmam değil o maçtan galip ayrılmış olmamız. Zor bir maçtı. Rakibimiz çok iyi savunma yaptı. Onlar da kazanmayı çok istediler. Biz takım olarak iyi oynadık ve istediğimiz galibiyeti aldık. O maçta henüz maç ritmim yoktu. 90 dakika oynamak istememe rağmen mümkün değildi. Yavaş yavaş maç ritmimi bulacağım ve yüzde 100'e ulaşacağım."