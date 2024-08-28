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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe'nin voleyboldaki sponsoru Medicana oldu - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe'nin voleyboldaki sponsoru Medicana oldu

        Fenerbahçe'nin kadın ve erkek voleybol takımlarının bir yıllık isim ve sağlık sponsoru Medicana oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 16:55 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:55
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        Fenerbahçe'ye voleybolda yeni sponsor
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        Ülker Stadı'nda yapılan imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, Medicana Sağlık Grubu CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Reha Özkaya, Fenerbahçe Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, kadın takım kaptanı Eda Erdem ve erkek takım kaptanı Fabian Drzyzga katıldı.

        Burak Kızılhan, sözlerine hafta sonunda vefat eden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'a baş sağlığı dileyerek başladı.

        ÖNEMLİ BİR SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPTIKLARINI AKTARAN KIZILHAN, ŞUNLARI KAYDETTİ:

        "Bugüne kadar yapılmış en büyük iş ortaklıklarından bir tanesi. Bu iş birliğimiz, Fenerbahçe'miz ve Türk sporu için voleybola olan katkımızı daha da ileriye taşıyacak. Medicana ile yapmış olduğumuz bu anlaşma hedeflerimize ulaşmamızda büyük katkı sağlayacak. 2018'den bu yana isim sponsoru olarak çubukluyu gururla terletirken, kupaları kaldırırken iyi ve kötü günde her zaman yanımızda olan, 6 sene birlikte olduğumuz Opet'e de bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Geçen sezon erkek takımımızın sponsoru olan Parolapara'ya da sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum."

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        Voleybolda büyük hedefler koyduklarını dile getiren Kızılhan, "Hem Türkiye hem Avrupa'da tüm kupalara talibiz. Medicana'nın bu değerli destekleriyle bu başarılara ulaşacağız. Kadın ve erkek toplam 7 şubemizde, şube başına forma üzeri mecra olarak baktığınız 40-50 arası iş ortaklığımız var. Sadece 2 tane boşta mecramız var. Önümüzdeki hafta onları da tamamlayacağız. Bu 7 branşımızda forma üzeri boş kalmayacak. Enteresan ve güzel şekilde sektörler de artıyor. Bunu başarıya borçluyuz, tüm şubelerimiz başarılı." ifadelerini kullandı.

        VOLEYBOLDAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ HULUSİ BELGÜ İSE ŞÖYLE KONUŞTU:

        "Fenerbahçe olarak voleybol branşında yeni bir başarı hikayesini duyurmak üzere bir araya geldik. Medica'nın desteği, Fenerbahçe'nin amatörlere verdiği önemin bir göstergesi. Bu anlaşma, sporun her dalında en üst düzeyde yer alma hedefimizin bir parçasıdır. Bu iş birliği yalnızca Fenerbahçe'yi değil Türk voleybolunu da ileriye taşıyacaktır. Bu 2 ismin bir arada olması hedeflerimizi daha da büyütecektir. Avrupa ve Türkiye'deki tüm kupalara talibiz. Ciddi bir yapılanma içindeyiz. Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu iddia ediyoruz. Futbolla ilgili bunu çok rahat şekilde söyleyemiyoruz ama tüm branşlarda iddiamıza hepiniz şahitsiniz. Bunda sponsorlarımızın amatörlere ve olimpik branşlara verdikleri destek önemli. Umarım birlikte büyük zaferlere ulaşırız."

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        "ANLAŞMAMIZ GURUR VERİCİ"

        Reha Özkaya, Fenerbahçe ve Medicana markalarının anlaşmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

        Sürdürülebilir başarının önemine değinen Özkaya, "Bu masa gurur verici bir masa. Dünyanın en değerli voleybolcularıyla Türkiye'nin en büyük sağlık markasının bir arada olması tesadüf değil, gurur verici. Dünyada sayısız başarılar kazanmış Fenerbahçe'nin voleybolda bunu uzun yıllar sürdürülebilir yapabilmesi müthiş bir şey. Bosna'da Sarayova'da bir hastane açıyoruz. Hastanenin açılışında inşallah Eda kaptan bizi yalnız bırakmayacak. Önümüzdeki yıldan itibaren bir fair-play ödülü vermeye karar verdik. En centilmen takım ve oyuncuya. Bu yıl Fenerbahçe voleybol takımları için muhteşem bir sezon olsun." değerlendirmesinde bulundu.

        Dariusz Stanicki de takımlarına sponsor olan Medicana'ya teşekkür ederek, "Birlikte başarılı bir sezon geçiririz umarım. Formalara Medicana yakıştı. Nice kupalara diyorum, hayırlı olsun." şeklinde görüş belirtti.

        Pelin Çelik ise "Takım olarak çok heyecanlıyız. Çalışmalara yeni başladık. Çok özledik çubukluyu. Yeni formamızı çok beğendik. Sizlerin destekleriyle bu kadar güçlü oluyoruz. Son 2 sezon şampiyonuyuz fakat bunlar bizlere yetmiyor. Hedefimiz daha büyük başarılar elde etmek. Medicana'nın bize verdiği güçle yeni sezonda ve sonrasında umarım artarak devam eden başarılarla arzu ettiğimiz kupaları kaldırırız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunan kaptan Eda Erdem Dündar, "Medicana'ya çok teşekkür ederiz. Sizlerle beraber güçlerimizi birleştirerek başarılı bir sezon geçireceğimize yürekten inanıyorum. Tekrardan ailemize hoş geldiniz." dedi.

        Fabian Drzyzga ise "Bu sezon ilk kez formasını giyeceğim Fenerbahçe Medicana kaptanı olarak burada bulunuyorum. Bu kısa sürede gördüklerim ne kadar büyük bir camia olduğumuzu anlamama yetti. Sponsorluğumuz hayırlı olsun, yeni sezonda bol şans getirsin." diye konuştu.

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