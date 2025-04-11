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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Sivasspor 11'i netleşiyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Sivasspor 11'i netleşiyor!

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 31. haftada 13 Nisan Pazar günü NET Global Sivasspor'a konuk olacak. Teknik direktör Jose Mourinho, kritik maçta sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 11:35 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:36
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        • 1

          Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı NET Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        • 2

          Şampiyonluk yarışında puan kaybetmek istemeyen sarı lacivertli ekip, Sivas'tan 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor.

        • 3

          Teknik direktör Jose Mourinho, Sivas deplasmanında ilk 11'de şans vereceği futbolcuları büyük oranda netleştirdi.

        • 4

          Sarı-lacivertlilerin kalesini son haftaların formda ismi İrfan Can Eğribayat koruyacak.

        • 5

          Sivas karşısına 4'lü savunma sistemiyle çıkması beklenen Portekizli teknik adam, stoper hattında Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü’ye görev verecek.

        • 6

          Savunmanın sağında Osayi-Samuel, solunda ise Filip Kostic formaya yakın isimler.

        • 7

          Orta sahada Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski ve Fred'in yer alması bekleniyor.

        • 8

          Hücum hattında Talisca'nın yeri garanti gibi gözükürken, diğer iki oyuncunun ise Saint-Maximin ve En-Nesyri olması muhtemel...

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