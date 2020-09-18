Fenerbahçe, geçen yaz olaylı bir transfer sürecinin ardından kadrosuna kattığı Vedat Muric'i 17,5 milyon Euro bonservis bedeli + 2,5 milyon Euro bonusla birlikte Lazio'ya satarken büyük bir gelir elde etti. Bu transfer sarı-lacivertlilerin kulüp tarihindeki en büyük ikinci satışı olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe'nin daha önce gerçekleştirdiği rekor oyuncu satışlarını derledik...