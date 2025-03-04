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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Rangers 11'i şekilleniyor! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Rangers 11'i şekilleniyor!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacağı Rangers maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 14:00 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:00
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        • 1

          Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin 11'i netleşmeye başladı.

        • 3

          Fenerbahçe'de kalede İrfan Can Eğribayat’ın olması bekleniyor.

        • 4

          Üçlü savunma hattında Yusuf Akçiçek, Çağlar Söyüncü ve Milan Skriniar forma giyecek.

        • 5

          Sağ kanatta Mert Müldür, sol kanatta Filip Kostic görev alacak.

        • 6

          Orta sahanın Amrabat, Szymanski ve Tadic’ten oluşması bekleniyor.