Fenerbahçe'nin Rangers 11'i şekilleniyor!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacağı Rangers maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı. İşte detaylar...
Giriş: 04.03.2025 - 14:00 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:00
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
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Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin 11'i netleşmeye başladı.
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Fenerbahçe'de kalede İrfan Can Eğribayat’ın olması bekleniyor.
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Üçlü savunma hattında Yusuf Akçiçek, Çağlar Söyüncü ve Milan Skriniar forma giyecek.
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Sağ kanatta Mert Müldür, sol kanatta Filip Kostic görev alacak.
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Orta sahanın Amrabat, Szymanski ve Tadic’ten oluşması bekleniyor.
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