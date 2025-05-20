Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
Süper Lig'de sezonu ikinci bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, 1959'dan bu yana ligi en fazla ikinci sırada bitiren takım istatistiğini sürdürdü.
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Son yıllardaki şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.
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Hedeflediği başarıya bu sezon ulaşmak isteyen Ali Koç yönetimi ise kolları sıvadı ve tarihin en pahalı kadrosunu kurdu.
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Fakat yine de bu sezon zirveyi hiç göremeyen sarı-lacivertlilerin çabası yetersiz kaldı. İnişli çıkışlı geçen sezonun ardından Fenerbahçe, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı ve sezonu ikinci bitirmeyi garantiledi.
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Sarı-lacivertliler böylece son dört sezonu arka arkaya ikinci sırada tamamlamış oldu.
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1959'dan bu yana 19 kez şampiyonluk gören Fenerbahçe, 26 kez de sezonu ikinci sırada tamamladı ve böylece ligi en fazla ikinci sırada bitiren takım istatistiğini sürdürdü.
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25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray ise 11 kez ligi ikinci sırada bitirirken, Beşiktaş'ta 14 kez ile sarı-lacivertlilerin arkasında kaldı.
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