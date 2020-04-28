28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de son 2 sezondur zirve hedefinden uzak kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasına başlarken gözünü İzmir kulüplerine çevirdi. Başkan Ali Koç'un ilk yılında geçen yaz döneminde Altınordu'dan genç kaleci Berke Özer ve kanat Barış Alıcı'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler altyapı koordinatörlüğü ile antrenörlük için Altay ve Altınordu teknik direktörleriyle görüştü. Önce Altay'ın çalıştırıcısı Yalçın Koşukavak'la temasa geçen yönetim ardından 6 senedir Altınordu'da görev yapan Hüseyin Eroğlu'nu listesine aldı. Fenerbahçe, Koşukavak'la görüşmelerini sezon sonu yapacağına dair resmi açıklamada bulundu. Hüseyin Eroğlu ile altyapı sorumluluğu için fikir alış verişine devam eden Fenerbahçe'nin lig bitiminde kesin kararını vereceği bildirildi. Hem Yalçın Koşukavak hem de Hüseyin Eroğlu, bu sezon içinde olmasa da ilerde Fenerbahçe'de çalışmayı istediklerini açıklamıştı. Teknik adamların yanı sıra İzmir kulüplerindeki futbolcularla da ilgilenen Fenerbahçe'nin Süper Lig ekibi Göztepe'nin iki defans oyuncusu Titi ve Alpaslan Öztürk'e teklfi götürdüğü iddia edildi. Savunmaya takviye yapmak isteyen İstanbul ekibinin devre arasında da Alpaslan'ı istediği ileri sürülmüştü. Alpaslan'ın Göztepe ile 1 sene daha kortratı bulunurken, Brezilyalı Titi'nin ise mukavelesi lig bitiminde sona erecek.
BUCALI FORVET LİSTEDE
Fenerbahçe'nin 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden 1928 Bucaspor'un genç forveti Barış Sungur'la da ilgilendiği iddiası ortaya atıldı. Başkan Ali Koç'un 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'la 18 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşme yaptığı ifade edildi. Buca'nın U19 takımında oynayan Barış, profesyonel kariyerinde 3'üncü Lig'de bu sezon 2 maça çıktı. Fenerbahçe'nin ayrıca geçen sezon Karşıyaka'nın genç futbolcusu Doğukan İnci'yle de ilgilendiğine dair haberler çıkmıştı. Altyapıya ve genç futbolculara daha fazla önem vermeyi düşünen Başkan Ali Koç'un temmuz ayında düğmeye basacağı ve Fenerbahçeli kurmayların bir gözünün sürekli İzmir'de olacağı vurgulandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!