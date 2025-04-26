Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı!
Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK karşısında 56. dakikada Youssef En-Nesyri ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt sebebiyle iptal edildi.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanında iki gol iptal edildi.
56. dakikada Fred'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Edin Dzeko, ortasını yaptı. Bu ortada Youssef En-Nesyri kale ağzından yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
Yarı Otomatik Ofsayt sisteminden gelen uyarının ardından Edin Dzeko'nun ofsaytta olduğu işaret edildi ve gol iptal edildi.
TALISCA'NIN GOLÜ DE İPTAL EDİLDİ!
Öte yandan Talisca'nın 42. dakikada kaydettiği gol, VAR incelemesi sonrası Brezilyalı oyuncunun elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.