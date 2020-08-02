Erdem Akbaş eakbas@haberturk.com

Fenerbahçe'de transfer yapılması beklenen en önemli bölgelerden biri de kuşkusuz sol bek... Sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ın durumu belirsizliğini korurken, ligin sonlarına doğru adı Fenerbahçe anılmaya başlanan Filip Novak'ın transferinde ise sorun yaşandığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Erdem Akbaş'ın haberine göre, Trabzonspor ile kontratı sona eren Çek futbolcuyla Fenerbahçe temasa geçmiş ve bir dizi görüşmeler gerçekleştirmişti. Bordo-Mavili ekipten mevcut sözleşmesinde 860 bin Euro kazanan Novak'a daha fazla para teklif eden Sarı-Lacivertliler, büyük oranda anlaşma sağlamıştı.

TRABZONSPOR 1 MİLYON 250 BİN EURO TEKLİF ETMİŞTİ

Tam bu noktada Novak'ı takımda tutmak isteyen Trabzonspor da teklifini yıllık 1 milyon 250 bin Euro'ya kadar yükseltmişti. Ancak pandemi nedeniyle gelirlerin ciddi anlamda düşmesi, bu transferde rakamların yeniden revize edilmesine neden oldu. Hem Trabzonspor'un hem de Fenerbahçe'nin yıllık 1.8 milyon Euro isteyen Novak'a bu parayı veremediği ve görüşmelerin şimdilik tıkandığı öğrenildi. Uzun bir süredir "Bitti" gözüyle bakılan Novak transferiyle ilgili şu an için sorun olduğu ifade edilirken; Çek futbolcunun geleceği, TFF'nin harcama limitleri hakkında yapacağı açıklamanın ardından netleşecek.