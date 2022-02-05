Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, zorlu rakibi karşısında galibiyet elde ederek çıkış yakalamak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 37 puana sahip. Bir maçı eksik olan ve son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip ise haftaya 34 puanla girdi.