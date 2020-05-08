Mandzukic iddiaları bence bir söylenti değil, hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile adı anılıyor. Türkiye bu yıllarda onun için çok iyi olabilir. Sözleşmeler değişecek ve bu Falcao'yu da etkileyebilir, bu yüzden Mandzukic de yerine gelebilir.