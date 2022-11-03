Fenerbahçe nasıl birinci olur? UEFA Avrupa Ligi B Grubu puan durumu! Fenerbahçe nasıl lider bitirir ve gruptan nasıl çıkar?

Fenerbahçe nasıl birinci olur? UEFA Avrupa Ligi B Grubu puan durumu

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için artık heyecan dorukta. Bu akşam oynanacak zorlu mücadele öncesi grubunda liderliği elinde bulunduran temsilcimiz Fenerbahçe, liderliğini korumak ve adını son 16'ya yazdırmak için Dinamo Kiev karşısında bol gollü bir 3 puan almaktan başka bir şey düşünmüyor. İşte, temsilcimizin grubunu lider bitirme ihtimalleri ve güncel puan durumu...

ABONE OL