Fenerbahçe, Muric transferini açıkladı

Vedat Muric artık resmen Lazio'da! Fenerbahçe, Kosovalı golcünün transferi için Serie A ekiplerinden Lazio ile anlaştıklarını duyurdu. Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan açıklamaya göre Lazio, Fenerbahçe'ye Muric'in bonservisi için 17,5 milyon Euro ve 2,5 milyon Euro bonus ödeyecek. Fenerbahçe'nin sonraki satıştan da yüzde 5'lik pay maddesi bulunuyor.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile p rofesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Avro bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze %5 bonus bedeli ödeyecektir"