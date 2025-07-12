Fenerbahçe, Mimovic'in lisansını çıkardı!
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ortasında transfer ettiği fakat yabancı oyuncu kontenjanı sebebiyle Rusya ekibi Zenit'e kiraladığı Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı.
Giriş: 12.07.2025 - 13:12 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:12
Fenerbahçe, geçen sene devre arasında bonservisini alıp yabancı oyuncu kontenjanı sebebiyle Rusya ekibi Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı.
Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre, 20 yaşındaki Sırp sağ bekin lisansı bugün çıkarıldı.
Mimovic, geçen sezon Zenit formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı.
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