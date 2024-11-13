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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun bir şekilde sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 20:10 Güncelleme: 13.11.2024 - 20:10
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        F.Bahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı
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        Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

        Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

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