Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Toulouse'a kiraladı!

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Fenerbahçe'de beklenen ayrılıklardan biri daha gerçekleşti ve Miha Zajc Toulouse'a kiralandı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz."

123 MAÇTA 20 GOL Fenerbahçe'ye Ocak 2019'da transfer olan 30 yaşındaki Slovenyalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla 123 resmi maça çıkıp 20 kez gol sevinci yaşadı.