Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Toulouse'a kiraladı!
Fenerbahçe, Miha Zajc'ın sezon sonuna kadar Fransız ekibi Toulouse'a kiralandığını açıkladı!
Fenerbahçe'de beklenen ayrılıklardan biri daha gerçekleşti ve Miha Zajc Toulouse'a kiralandı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz."
123 MAÇTA 20 GOL
Fenerbahçe'ye Ocak 2019'da transfer olan 30 yaşındaki Slovenyalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla 123 resmi maça çıkıp 20 kez gol sevinci yaşadı.