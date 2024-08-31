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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Toulouse'a kiraladı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Toulouse'a kiraladı!

        Fenerbahçe, Miha Zajc'ın sezon sonuna kadar Fransız ekibi Toulouse'a kiralandığını açıkladı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 00:24 Güncelleme: 31.08.2024 - 00:40
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        Fenerbahçe'de ayrılık!
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        Fenerbahçe'de beklenen ayrılıklardan biri daha gerçekleşti ve Miha Zajc Toulouse'a kiralandı.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

        Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz."

        123 MAÇTA 20 GOL

        Fenerbahçe'ye Ocak 2019'da transfer olan 30 yaşındaki Slovenyalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla 123 resmi maça çıkıp 20 kez gol sevinci yaşadı.

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