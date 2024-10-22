Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş: 3-0 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 4’üncü haftasında evinde Beşiktaş’ı 25-14, 25-20 ve 25-13’lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Mücadelede en skorer isim sarı-lacivertli ekipte 17 sayı üreten Melissa Vargas oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 4’üncü maçından da galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş ise 2’nci yenilgisini aldı.

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte Saliha Şahin, kalça ekleminde zorlanmaya bağlı ödem, Gizem Güreşen, diz ekleminde zorlanmaya bağlı ödem, Jovana Brakocevic ise dirsek ekleminde tendon hasarı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

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SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol HAKEMLER: Yener Seçkin, Topal Mehmet REKLAM FENERBAHÇE MEDİCANA: Gizem Örge (L), Stysiak, Özlem Güven (L), Aslı Kalaç, Meliha Diken, Vuchkova, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Vasileva, Drca, Vargas BEŞİKTAŞ: Hümay Fırıncıoğlu, Alara Altundağ (L), Rozanski, Merve Tanıl, Derya Güç, Dilay Özdemir, Begüm Kaçmaz, Bengisu Aygün, Merve Nezir, Maglio, Beliz Başkır SETLER: 25-14, 25-20, 25-13 SÜRE: 65 dakika (20’, 25’, 20’)