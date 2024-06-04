Fenerbahçe mayısta borsada rakiplerini geride bıraktı

Spor endeksi geçen ay yüzde 2,5 azalış kaydetti. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 42,5 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak öne çıktı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, sezonu 99 puanla 2'nci sırada tamamladı. Süper Lig'de son 3 sezonu 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine 2'nci ön eleme turundan başlayacak. Bu turu geçmesi durumunda 3'üncü ön elemeye çıkacak Fenerbahçe, ardından play-off mücadelesi yapacak.

Açıklanan bilançolar, yeşil sahalardaki başarılar, yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla spor şirketlerinin yılbaşından bu yana borsa performansını olumlu etkiledi.

Bu dönemde, hisse fiyatları Fenerbahçe'nin yüzde 36, Trabzonspor'un yüzde 27,9 Galatasaray'ın yüzde 26 artış kaydederken, Beşiktaş'ın yüzde 17,1 azaldı.

Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE SAHİP TAKIM FENERBAHÇE

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, mayıs ayını 12 milyar 313 milyon 112 bin liralık piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 8 milyar 575 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 8 milyar 524 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 5 milyar 150 milyon lira piyasa değeriyle de Trabzonspor izledi.