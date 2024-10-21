Fenerbahçe - Manchester United maç bileti satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Manchester United'ı ağırlayacak. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Manchester United maçı biletlerinin satışa sunulacağı tarih ve bilet fiyatları taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maç bileti satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? İşte Fenerbahçe - Manchester United maç biletlerinin satışı sunulacağı tarih...
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Fenerbahçe - Manchester United maçı için geri sayım başladı. Takımına tribünde destek vermek isteyen futbolseverler, Fenerbahçe - Manchester United maç biletlerinin satışı sunulup sunulmadığına ilişkin araştırmasını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maç bileti satışa çıktı mı? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
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FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçında Fenerbahçe, Manchester United ağırlıyor.
Fenerbahçe - Manchester United maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak.
Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelmesi bekleniyor.
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FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?
24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Manchester United maçının biletleri satışa çıktı.
21.10.2024 Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (1 Adet Bilet)
22.10.2024 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet)
23.10.2024 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır. Satılan biletler transfere kapalı olacaktır.
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FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI BİLET FİYATLARI
KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 2.600,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 2.750,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL
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FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 5.650,00 TL
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FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 6.700,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL
VİP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL
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