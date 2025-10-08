Habertürk
        Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

        Alman ekibi Stuttgart'ta top koşturan 27 yaşındaki forvet oyuncusu Ermedin Demirovic'in Fenerbahçe maçında oynaması beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 14:38 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:38
        Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek!
        Stuttgart'ın Bosna Hersekli forvet oyuncusu Ermedin Demirovic'in sakatlandığı öğrenildi.

        Almanya basınından Bild’in haberine göre; sakatlanan 27 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülüyor.

        Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi kapsamında 23 Ekim’de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ancak Demirovic’in bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        Bu sezon Stuttgart formasıyla 10 maçta görev alan Bosna Hersekli futbolcu, 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

