Fenerbahçe maçına Macaristanlı VAR hakemi!

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Göztepe'yi konuk edecek.

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Serkan Çimen yapacak.

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Müsabakanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Mücadelede VAR'da ise Macar hakem Istvan Vad görev alacak. AVAR’da da Ömer Faruk Turtay eşlik edecek.

Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında VAR’da Portekizli hakem David Rafael Oliveira Da Silva ve Bodrumspor - Eyüpspor mücadelesinde de İspanyalı Victor Garcia Verdura görev yapacak.