Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a sakatlık şoku: Muhammed Cham!
Trabzonspor, Muhammed Cham'ın sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'a Fenerbahçe mücadelesi öncesi kötü bir haber geldi.
Bordo mavililer, 24 yaşındaki futbolcusu Muhammed Cham'ın sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Muhammed Cham'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.
FENERBAHÇE MAÇINDA YOK
Cham, 6 Nisan Pazar günü Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.