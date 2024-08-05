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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Lille maçı için Fransa'ya uçtu - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Lille maçı için Fransa'ya uçtu

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, bu ülkeye hareket etti. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Youssef En-Nesyri de Lille kafilesinde yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:43 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:43
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        Fenerbahçe, Fransa'ya uçtu
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        Sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

        Fransa'ya özel uçakla giden Fenerbahçe kafilesi, Lille kentinde konaklayacak.

        Lille ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

        FENERBAHÇE'NİN LILLE MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

        Fenerbahçe'nin, Lille maçının kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer Youssef En-Nesyri de kafilede yer aldı.

        Teknik direktör Jose Mourinho'nun belirlediği 24 kişilik listede şu isimler yer aldı:

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

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