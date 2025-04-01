Fenerbahçe kupada Galatasaray karşısında!

F.BAHÇE'YLE 3. MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım, bu sezon 2 kez Süper Lig'de mücadele etti. Söz konusu maçlardan Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. RAMS Park'taki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.