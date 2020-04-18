Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eski milli futbolcumuz ve genel müdürümüz Serkan Acar'ı vefatının 7. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 17 yaşında A takımla maça çıkan Serkan Acar, kaptanlık da yaptığı sarı-lacivertli takımda 300'e yakın lig müsabakasında forma giydi.

Sarı-lacivertli takımla 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975 ve 1977-1978 sezonlarında lig, 1967-1968 ve 1973-1974 sezonlarında Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Serkan Acar, 50 yıla yakın içinde yer aldığı Fenerbahçe Kulübünde futbolculuğun ardından menajerlik, kulüp müdürlüğü ve idari koordinatörlük görevlerini yaptı.