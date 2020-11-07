Fenerbahçe - Konyaspor maçı CANLI YAYIN! Fenerbahçe Konyaspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Ligde oynadığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve üst üste son 4 maçını kazanan Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya maç fazlasıyla liderlik koltuğunda girdi. Konyaspor ise 6 puanla 16. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE - KONYASPOR

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay; Gökhan, Serdar Aziz, Tisserand, Caner; Ozan Tufan, Gustavo; Valencia, Pelkas, Thiam; Samatta

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

LUİZ GUSTAVO SINIRDA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

39. RANDEVU

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 42 golle yanıt verdi.

KONYASPOR DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 19 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.