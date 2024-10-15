Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Samsunspor
        SAMS
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        5
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe, Kızılyıldız'a farklı mağlup oldu! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe, Kızılyıldız'a farklı mağlup oldu!

        THY Euroleague'in 3. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 57-76 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla organizasyondaki ilk yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 22:44 Güncelleme: 16.10.2024 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'ye Kızılyıldız çelmesi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta müsabakasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 76-57 mağlup oldu.

        Mücadeleye tutuk başlayan Fenerbahçe Beko, basit top kayıpları yaparken ilk bölümde Kızılyıldız 7-0 seri yakaladı. Molanın ardından sarı-lacivertli ekip Nigel Hayes-Davis'le 5 sayı bulurken, Kızılyıldız ise özellikle dış atışlardaki isabet yüzdesiyle farkı 12 sayıya yükseltti: 5-17.

        Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken, Kızılyıldız ilk bölümü 26-12 önde tamamladı.

        İkinci periyot Kızılyıldız'ın 5-0'lık serisiyle başlarken, savunmada agresif oyuna başlayan Fenerbahçe Beko, 10-0'lık seri yakalayarak farkı 9 sayıya indirdi: 22-31.

        REKLAM

        Molanın ardından tam saha baskısını sürdüren sarı-lacivertli takım, farkı 5 sayıya kadar indirdi: 31-36.

        Kızılyıldız son bölümde serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla soyunma odasına 7 farklı önde gitti: 31-38.

        İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken her iki takım da hücum faullerle top kayıpları yaşadı.

        Bu çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde Fenerbahçe Beko 3, Kızılyıldız 4 sayı buldu: 34-42.

        Mola dönüşünde Hayes-Davis'in üst üste sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler farkı da 4 sayıya indirdi: 41-45.

        Fenerbahçe Beko; hücum faul, 3 saniye ihlali, yarı saha ihlali ve süre aşımı sebepleriyle üst üste 5 hücumda top kaybı yaparken, Kızılyıldız da bu süreçte farkı yeniden artırdı: 42-54.

        REKLAM

        Karşılaşmanın son çeyreği de ilk 3 periyottakine benzer şekilde başladı. Hücumda birçok pozisyonda atışlardan yararlanamayan sarı-lacivertli takım, pota altında da etkisiz kalınca ilk 5 dakikalık bölümde Sırbistan ekibi farkı 15 sayıya yükseltti: 47-62.

        Kalan sürede farkı daha da açan Kızılyıldız, parkeden 76-57'lik galibiyetle ayrıldı.

        Fenerbahçe Beko bu sonuçla ilk yenilgisini aldı.

        Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Alman ekibi Alba Berlin ile 17 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Piotr Pastusiak (Polonyo), Carlos Cortes (İspanya), Thomas Bissuel (Fransa)

        Fenerbahçe Beko: Baldwin 3, Hayes-Davis 20, Zagars 2, Colson 9, Marjanovic, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 3, Hall 10, Pierre 5, Melli 1, Birch 2

        Kızılyıldız: McIntyre 8, Canaan 3, Kalinic 7, Bolomboy 18, Daum 14, Teodosic 2, Mitrovic 7, Nedovic 17, Dobric, Giedraitis, Dos Santos, Davidovac

        1. periyot: 12-26

        Devre: 31-38

        3. periyot: 42-54

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        İran'da petrol rafinerisinde yangın
        İran'da petrol rafinerisinde yangın
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        Havalar soğuyacak
        Havalar soğuyacak
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        Habertürk Anasayfa