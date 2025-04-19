İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 47 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini 30 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 107 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.