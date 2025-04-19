Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ligde iki takım arasında oynanan 47 maçta Fenerbahçe, rakibini 30 kez mağlup ederken, Kayserispor'un ise 8 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Hatırlanacağı gibi sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazanmıştı. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kalırken, "Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı futbolseverler tarafından mercek altına alındı. İşte Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinin tarihi ve maç saati...
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Fenerbahçe - Kayserispor maçı için nefesler tutuldu. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe - Kayserispor maçının biletleri satışa sunuldu. Haftaya liderin 6 puan gerisinde giren sarı lacivertliler, rakibinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, "Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri...
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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Kayserispor maçı 20 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'ndan oynanacak mücadele, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
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CEZA SINIRINDA 6 OYUNCU
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
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İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR
Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 47 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe, rakibini 30 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.
İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 107 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.
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FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ
Livakovic- Osayi-Skriniar-Çağlar-Mert- Fred-Szymanski- Tadic-Talisca-Maximin- En Nesyr