IFAB kural kitabında bu madde;

Kural 14 - Penaltı Vuruşu:

2. ihlaller ve cezalar

Eğer top oyuna girmeden önce aşağıdakilerden biri gerçekleşirse: Kaleci bir ihlal yaparsa eğer top kaleye girerse, gol geçerli sayılır. Eğer top kaleye isabet etmezse veya üst direkten veya kale direklerinden dönerse, vuruş sadece kalecinin ihlali, vuruşu kullanan oyuncuyu açık bir şekilde etkilemişse tekrarlanır. Eğer topun kaleye girmesi kaleci tarafından önlenirse, vuruş tekrarlanır. Eğer kalecinin ihlali vurusun tekrarlanmasına neden olursa, kaleci oyundaki ilk ihlali için uyarılır ve oyunun sonrasındaki ihlali (leri) için ihtar verilir.

Kalecinin ya da kalecinin bir takım arkadaşının oyun kurallarını ihlal etmesi durumunda:

Eğer top kaleye girerse, gol geçerli sayılır. Top kaleye girmezse, penaltı vurusu tekrarlanır; eğer ihlali gerçekleştiren oyuncu kaleci ise ihtar verilir.