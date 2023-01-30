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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tekrarlanan penaltı için kim, ne dedi?

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa karşısında kazandığı penaltının tekrarlanması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Eski hakem ve futbol yorumcuları tartışılan kararı değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar...

Giriş: 30.01.2023 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ahmet Çakar: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tekrar edilen penaltıyı Şampiyonlar Ligi veya başka bir üst düzey maçta tekrar ettirirsen seni ilk uçakla ülkene yollarlar. Bu bir kural hatasıdır. Ancak kılıfına uydurursun. Kalecinin 40 cm önde olması Valencia'yı etkiler dersin. Şunu da söyleyeyim. Bu penaltı olmasa Fenerbahçe yine muhtemelen kazanırdı. Bunu söylemiyorum asla.

  • Bünyamin Gezer: Kaleci bence Valencia'yı etkilemiyor. Ama diğer oyuncuların ceza sahası ihlali var. Bu yüzden penaltı tekrar edilmeliydi. Eğri gemi, doğru sefer.

     

  • Fırat Aydınus: Kurala göre direkten dönen veya auta giden penaltı vuruşlarının tekrarı için kalecinin, atışı yapan oyuncuyu açık şekilde etkilemesi gerekiyor. Bu tamamen hakem yorumu. Valencia, kaleciye bakarak vuruşu yapıyor. Ben bu yüzden 'etkilendi' diyorum.

  • Erman Toroğlu: Kasımpaşa kalecisi penaltıdan önce öne çıkarak Valencia'yı etkiliyor ve dolayısıyla ihlal yapıyor. Penaltının tekrar edilmesi doğru karar. Kural bir ayak çizgide olacak diyor. Bu kadar basit.

  • Deniz Çoban: Kural hatası yok. Kalecinin öne çıkması Valencia'nın şut kalitesini etkilemiyor. Penaltı tekrar edilmemeliydi.

  • IFAB kural kitabında bu madde; 

    Kural 14 - Penaltı Vuruşu: 

    2. ihlaller ve cezalar

    Eğer top oyuna girmeden önce aşağıdakilerden biri gerçekleşirse: Kaleci bir ihlal yaparsa eğer top kaleye girerse, gol geçerli sayılır. Eğer top kaleye isabet etmezse veya üst direkten veya kale direklerinden dönerse, vuruş sadece kalecinin ihlali, vuruşu kullanan oyuncuyu açık bir şekilde etkilemişse tekrarlanır. Eğer topun kaleye girmesi kaleci tarafından önlenirse, vuruş tekrarlanır. Eğer kalecinin ihlali vurusun tekrarlanmasına neden olursa, kaleci oyundaki ilk ihlali için uyarılır ve oyunun sonrasındaki ihlali (leri) için ihtar verilir.

    Kalecinin ya da kalecinin bir takım arkadaşının oyun kurallarını ihlal etmesi durumunda:

    Eğer top kaleye girerse, gol geçerli sayılır. Top kaleye girmezse, penaltı vurusu tekrarlanır; eğer ihlali gerçekleştiren oyuncu kaleci ise ihtar verilir.

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