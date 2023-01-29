Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
24' Fall
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ferdi, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Valencia, Batshuayi
KASIMPAŞA: Erdem, Donk, Graovac, Tırpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken
Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya liderin 4 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada giriyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı.
Selçuk İnan’ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 6 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Kasımpaşa, bu karşılaşmaların tamamını İstanbul’da oynadı. 7 mücadelede yalnızca iç sahada Alanyaspor’u yenen ve Fatih Karagümrük’le de berabere kalan lacivert-beyazlılar, kalan 5 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
19 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan Kasımpaşa'nın 19 puanı bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.
Pedro'nun yanı sıra tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel ile Joshua King'in de zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
SINIRDA 9 İSİM
Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.