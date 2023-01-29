Selçuk İnan’ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 6 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Kasımpaşa, bu karşılaşmaların tamamını İstanbul’da oynadı. 7 mücadelede yalnızca iç sahada Alanyaspor’u yenen ve Fatih Karagümrük’le de berabere kalan lacivert-beyazlılar, kalan 5 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Pedro'nun yanı sıra tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel ile Joshua King'in de zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.