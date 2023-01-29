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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe ile Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Galatasaray ile puan farkını tekrardan 4'e düşürmek istiyor. Kasımpaşa ise alacağı galibiyet ile çıkışa geçme peşinde

Giriş: 29.01.2023 - 18:05 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN - Spor haberleri
AA / HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

24' Fall

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ferdi, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Valencia, Batshuayi

KASIMPAŞA: Erdem, Donk, Graovac, Tırpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken

Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya liderin 4 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı.

Selçuk İnan’ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 6 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Kasımpaşa, bu karşılaşmaların tamamını İstanbul’da oynadı. 7 mücadelede yalnızca iç sahada Alanyaspor’u yenen ve Fatih Karagümrük’le de berabere kalan lacivert-beyazlılar, kalan 5 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

19 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan Kasımpaşa'nın 19 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Pedro'nun yanı sıra tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel ile Joshua King'in de zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

SINIRDA 9 İSİM

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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