Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de Enner Valencia gollerine devam etti.

Bu sezon sarı-lacivertlilerin gol yükünü çeken 33 yaşındaki santrfor, 52 dakikaya hat-trick sığdırdı.

37'de penaltıdan ilk golünü kaydeden Valencia iki dakika sonra bir kez daha sahne aldı ve hem kendisinin hem de takımının üçüncü golünü kaydetti.

52. dakikada Arda Güler'in uzaktan yaptığı vuruş direkten dönerken pozisyonu takip eden Valencia rakip fileleri havalandırarak hat-trick yaptı.

69'da bir kez daha sahne alan tecrübeli golcü kendisinin ve takımının dördüncü golünü kaydetti.

17 MAÇTA 19 GOL! Ekvadorlu yıldız ligdeki gol sayısını da 18'e yükseltti. Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 17 maçta görev yapan tecrübeli golcü, rakip fileleri 19 kez havalandırdı.

5-4 biten Fatih Karagümrük maçında da hat-trick yapan Valencia bu sezon ikinci kez bir maçta 3 gol kaydetti.

Tüm kariyerinin en golcü sezonunu geçiren 33 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor.

JORGE JESUS'LA KENDİNİ BULDU! Fenerbahçe'de sezon başında Jorge Jesus'un gelişiyle farklı bir kimliğe bürünen Valencia, Portekizli teknik adamın yönettiği takımlarda golcülere yaptığı etkiyi bire bir yaşayan oyunculardan oldu. Golcü futbolcu, Fenerbahçe'de Alex'ten sonra en çok gol atan isim oldu.

ALEX'TEN SONRA VALENCIA Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, 2010-11 sezonunda 28 gol kaydetmişti. Bu yıldan sonra ligde en çok gol atan oyuncu Valencia oldu. Evkadorlu oyuncu Sow, Fernandao, Soldado ve Van Persie gibi isimleri geride bırakarak, sarı-lacivertlilerde tarihe geçti.

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